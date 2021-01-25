Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

25.01.2021 21:27 | Son Güncelleme: 25.01.2021 22:08

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Ziya Paşa Bulvarı üzerinde Yusuf Ş. idaresindeki 01 DOR 31 plakalı motosiklet ile sürücüsü öğrenilemeyen 01 EAM 25 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan motosiklet sürücüsü Yusuf Ş. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fikret Kavğalı

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