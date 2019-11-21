Adana'da otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı
Haberler » Güncel » Adana'da otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı - Haber

Adana'da otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.

21.11.2019 21:26 | Son Güncelleme: 21.11.2019 21:34
Adana'da otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı

'nın merkez ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1'i ağır, 2 kişi yaralandı.


Selçuk A.'nın kullandığı 33 NFN 13 plakalı motosikleti ile Hamza B. idaresindeki 06 ACY 941 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Adana doğu çıkışı mevkinde çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Selçuk A. ve yanında bulunan Mehmet Ç. yaralandı.


Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi kaldıran yaralılardan Mehmet Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
Son Dakika Güncel Haberleri
21:48 Bolivya'da Morales'in partisi yeni adaylarla seçime katılacak
21:46 Otomobil ile motosiklet çapıştı: 2 yaralı
21:46 İsrail Başbakanı Netanyahu'yu zorlu bir süreç bekliyor
21:45 Çanakkale gelibolu'da, 4 liralık kuponla 422 bin lira kazanan talihli belli oldu
21:44 Balıkesir'de fuhuş operasyonu
21:24 İçişleri Bakanlığı'na ilişkin yeni düzenlemeler teklifi komisyonda kabul edildi! Emniyet'te köklü değişiklikler olacak
20:50 EGM bekçilerle ilgili kimlik sorma tartışmalarına noktayı koydu: Kimlik sorma yetkileri vardır
20:38 Cüneyt Özdemir: ABD'de 'Doktora gideyim' dedim mart ayına randevu verdiler, daha kasımdayız
20:06 Başörtülü hamile kadına çirkin saldırı! Darp edilen kadın hastaneye kaldırıldı
20:05 Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat erken seçim için tarih verdi: Kulislerde 2020 Kasım konuşuluyor
19:33 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan net mesaj: S-400 çalışacak, bu işin şakası yok
18:13 Son Dakika: Bakan Akar: Yaptığımız harekatlar sonucu 400 binden fazla Suriyeli Afrin'e döndü
17:42 Son Dakika: Beşiktaş'ta başörtülü öğretmene saldıran kadın tutuklandı
16:10 Cezası 5 bin TL'yi bulan yere çöp atma suçu, artık polisler tarafından da cezalandırılabilecek
12:21 Batman'da adliye önündeki silahlı kavgada 1 kişi öldü
10:44 Sivas'a özgü mermer ve travertenler 4 kıtada 18 ülkeye ihraç ediliyor
10:19 Yaşar Büyükanıt, ölmeden önce verdiği son röportajda FETÖ'cü savcıyı affetmedi