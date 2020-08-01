Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2) -Yeniden
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Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2) -Yeniden

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil ile midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Adana'da otomobil ile midibüs çarpıştı: 4 ölü, 3 yaralı (2) -Yeniden
01.08.2020 19:29 | Son Güncelleme: 01.08.2020 19:33

ADANA'nın Pozantı ilçesinde, sürücüsünün hatalı sollama yaptığı iddia edilen otomobil ile midibüsün kafa kafaya çarpışması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Kaza, akşam saatlerinde, Pozantı ilçesi Adana- Ankara yolu Şekerpınarı mevkiinde meydana geldi. Hatalı sollama yaptığı iddia edilen M.A. yönetimindeki 51 AB 894 plakalı otomobil, karşı yönden gelen, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 EA 277 plakalı midibüsle kafa kafaya çarpıştı.  Çarpışmanın şiddetiyle savrulan araçlardaki 7 kişi, sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve CANKUR ekibi sevk edildi. CANKUR ekipleri, sıkışanları araçtan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde T.A., E.A., D.A. ve E.I.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 kişinin cesetleri otopsi için morga götürüldü.Kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat boyunca kapalı olan yol tekrar ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA

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