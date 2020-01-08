Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü
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Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü

Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

08.01.2020 10:42 | Son Güncelleme: 08.01.2020 10:42
Adana'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk öldü

'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

idaresindeki 01 BFT 64 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'nde Murat Konuk idaresindeki 01 PJ 975 plakalı hafif ticari kamyonetle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Murat Konuk, eşi Fatma ve çocukları Hakan Konuk ile otomobildeki Mustafa Özbek yaralandı.

Ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan 4 yaşındaki Hakan Konuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı çevredeki bir sitenin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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