Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Eren A'nın kullandığı 36 ER 918 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi'nde Ali Rıza Y. yönetimindeki 01 RU 766 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile Sultan Y. (25), Umut Ali A. (11), Şule A. (34) ve Anıl A. (7) yaralandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Tarım işçilerini taşıyan minibüse arkadan tır çarptı: 3 ölü, 16 yaralı
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Son dakika haberi! Adana'da minibüsle çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi öldü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Meral Akşener Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Alişan Reynmen Tuğba Özay Düm Tek Tek
Spor Ali Koç Eda Erdem Fatih Terim Metin Oktay Alexandru Cicaldau
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 22:00:13. #1.15#

title