Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
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Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

13.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:16
Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ahmet A. idaresindeki 01 CFA 45 plakalı kamyonet ile Gülay K'nin kullandığı 01 ADV 938 plakalı otomobil, Akif Palalı Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve kamyonetteki bir kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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