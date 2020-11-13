Adana'da otomobil ile kamyonet çarpıştı: 6 yaralı
13.11.2020 16:13 | Son Güncelleme: 13.11.2020 16:16
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Ahmet A. idaresindeki 01 CFA 45 plakalı kamyonet ile Gülay K'nin kullandığı 01 ADV 938 plakalı otomobil, Akif Palalı Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile otomobildeki 3 kişi ve kamyonetteki bir kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney