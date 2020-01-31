Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
31.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 31.01.2020 23:30
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Emin Coşkun yönetimindeki 01 UP 050 plakalı otomobil ile sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 01 ADS 0608 plakalı hafif ticari araç, Gültepe Mahallesi'nde çarpıştı.
Yaralanan sürücüler, 112 Acil Servis ekiplerince Balcalı Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA