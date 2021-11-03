Adana'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
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Adana'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel
Adana'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Şevkiye Mahallesi Develi Bulvarı'ndaki kavşakta Muhammet Oğuz Y. idaresindeki 01 ETY 01 plakalı otomobil ile Selahattin A'nın kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı.

Kazada, Selahattin A. ile elektrikli bisikletteki Ayşe A. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekibi tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bu arada, kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlara, çarpışmanın etkisiyle yaralanan 2 kişinin savrulması yansıdı.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri
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