Adana'da otomobil ile elektrikli bisikletin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otomobil ile çocuğun kullandığı elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde, otomobil ile çocuğun kullandığı elektrikli bisikletin çarpışması sonucu 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Emre Todil idaresindeki 01 KC 721 plakalı otomobil, çevre yolu Sanayi Sitesi kavşağında sürücüsü henüz belirlenemeyen elektrikli bisikletle çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobil sürücüsü Todil ve yanında bulunan B.F. ile elektrikli bisiklette bulunan Volkan Deniz Tuncer (11) ve Ayaz Canbolat (12) yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki çeşitli hastanelere sevk edilen yaralılardan Tuncer ve Canbolat'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın