Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Merkez Çukurova ilçesi Karslılar Mahallesi'nde M.G. yönetimindeki 01 AFH 619 plakalı otomobil ile Y.K.B, idaresindeki 01 AGP 777 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Y.K.B, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü, ifadesinin alınması için Fatih Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney