Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
19.09.2020 17:21 | Son Güncelleme: 19.09.2020 17:24

Adana'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı'nda kurye olarak görev yapan Serkan Börker'in kullandığı motosiklet, yabancı plakalı Ali Haydar A'nın kullandığı otomobille çarpıştı.

Yaralanan Börker, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı bulvardaki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mutlu Güney
Mutlu Güney
AA Editörü
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