Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
30.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.
S.D. idaresindeki 01 DLP 67 plakalı otomobil, Mücahitler Bulvarı'nda Songül Deri'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Songül Deri, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney