Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
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Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

30.12.2020 13:55 | Son Güncelleme: 30.12.2020 14:51

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı.

S.D. idaresindeki 01 DLP 67 plakalı otomobil, Mücahitler Bulvarı'nda Songül Deri'nin kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü Songül Deri, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobil ile çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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