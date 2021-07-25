Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı
Anadolu Ajansı / Mutlu Güney - Haberler | Güncel

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, otomobilin elektrikli bisikletle çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda, G.A'nın kullandığı 01 JF 140 plakalı otomobil, aynı yöne seyreden F.S. idaresindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle bisiklette yolcu olarak bulunan F.D. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada olay yerinden geçen ve kazaya tanık olan hemşire Ayşe Yaren Kara, yaralı F.D'ye ilk müdahaleyi yaptı.

F.D, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
İzmir'de bir otomobilin metro inşaatındaki 25 metrelik çukura düşmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Kurban Bayramı'nın 8 günlük trafik kazası bilançosu: 46 ölü, 341 yaralı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Mustafa Destici Oğuzhan Asiltürk Adil Karaismailoğlu
Magazin Düm Tek Tek Hande Yener Acun Ilıcalı Mohammed Al Saloussi
Spor Muslera Mesut Özil Aytaç Kara Metin Oktay Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Adana'da otomobil elektrikli bisikletle çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 22:30:32. #1.14#

title