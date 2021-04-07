Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı
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Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız - Haberler | Güncel
Adana'da otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.İ.Z. idaresindeki 01 AAF 818 plakalı otomobil, İlhan Egemen Darendelioğlu Bulvarı'nda, kontrolden çıkarak elektrik direğine ardından ağaçlara çarptı.

Kazada sürücüyle otomobilde bulunan M.F.Z. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yapan otomobil, çalışmaların ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yıldız

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