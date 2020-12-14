Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı
14.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:49
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Recep Esmer idaresindeki 34 K 4557 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tellidere çıkışında devrildi.
Kazada sürücünün eşi Emine Esmer ile 4 çocuğu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney