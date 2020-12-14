Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı
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Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı

14.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 14.12.2020 15:49
Adana'da otomobil devrildi: 5 yaralı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Recep Esmer idaresindeki 34 K 4557 plakalı otomobil, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Tellidere çıkışında devrildi.

Kazada sürücünün eşi Emine Esmer ile 4 çocuğu yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mutlu Güney

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