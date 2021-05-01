Adana'da otogarda yangın

Adana'da otogarda bir firmanın bilet satış noktasında yangın çıktı.

Adana'da otogarda bir firmanın bilet satış noktasında yangın çıktı. Yangın kısa sürede söndürülürken bilet satış noktası kullanılamaz hale geldi.

Yangın akşam saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, otogarda bir firmaya ait bilet satış ofisinden dumanlar yükseldi. Dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiye bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken yangına müdahale için gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Ekiplerin yapmış olduğu soğutma çalışmalarının ardından iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı