FATİH, İSTANBUL (İHA) - Adana Otogarı'nda bıçaklı Kavga : 1 yaralı

ADANA - Adana'da otogar içerisinde çıkan kavgada bir kişi bacağından bıçaklanarak yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Seyhan ilçesinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Adana Merkez Otogarı'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Fatih Ç. (28), ismi öğrenilemeyen bir kişiyle henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi öğrenilemeyen kişi Fatih Ç'yi bacağından bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Seyhan Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis olayı gerçekleştirilen şüpheliyi yakalama çalışmalarına devam ediyor.