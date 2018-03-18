Adana'da Otobüsün Çarptığı Yaya Öldü
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otobüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kemal Ç. yönetimindeki 27 BPT 74 plakalı otobüs, merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Ceset, polisin olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Otobüs sürücüsü Kemal Ç. gözaltına alındı.