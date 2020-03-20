Adana'da oto pazarı ve hayvan pazarları da kapatıldı Adana'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, oto pazarı ve hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı.

Adana'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, oto pazarı ve hayvan pazarları geçici olarak kapatıldı. İl Sağlık Müdürlüğü İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin aldığı tedbirlere ilave olarak, sebze meyve başta olmak üzere vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşıladıkları semt/mahalle pazarlarının faaliyetlerine devam etmesi, ancak vatandaşların toplu olarak bulunabilecekleri "oto pazarı" ve "hayvan pazarlarının" faaliyetlerinin geçici bir süreliğine durdurulmasına karar verdi. - ADANA Kaynak: İHA