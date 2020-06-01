Adana'da oteller, normalleşme sonrası önlemlerle hizmet vermeye başladı ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan oteller; havuz, spor salonu, sauna, hamam ve yemek salonlarında da bugünden itibaren misafirlerini ağırlayacak.

ADANA'da koronavirüs salgını önlemleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayan oteller; havuz, spor salonu, sauna, hamam ve yemek salonlarında da bugünden itibaren misafirlerini ağırlayacak. Önlemler kapsamında otellere dezenfeksiyon tünelinden giriş yapılırken, termal kamera ile müşterilerin ateşi ölçülecek. Açık büfe yemekleri garsonların servis etmesi sağlanıp, hamam ve saunalar ise randevu sistemiyle hizmet verecek.

Türkiye'de koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Haziran'dan itibaren yeni normalleşme süreci başladı. Normalleşen hizmetlerin arasında yer yer alan turizm ve şehir otellerinde, konaklamanın yanı sıra müşteriler restoran, havuz, spor salonu, sauna, hamam gibi imkanlardan da yararlanabilecek. Bu kapsamda birçok yeni önlemde alındı. Dezenfeksiyon tünelinden otele giriş yapan müşterilerin termal kameralarla ateşi ölçülecek. Sosyal mesafe kuralları kapsamında, açık büfe, havuz ve spor salonlarında belirlenen kurallara göre hareket edilecek. Açık büfede seçilen yemekleri görevliler servis ederken, hamam ve saunalar ise randevu ile hizmet verecek. Adana'da özel bir otelin Genel Müdürü Tacim Büyüktaş, salgın döneminin etkisini göstermesinden sonra riski en aza indirecek tüm önlemleri aldıklarını ve misafirlerini ağırlamaya hazır olduklarını belirtti. Büyüktaş, alınan önlemlerin müşterinin otele gireceği andan itibaren başladığını söyledi. Girişte bir dezenfeksiyon tüneli kurduklarını ve buradan geçen müşterilerin daha sonra termal kamera yardımıyla ateş ölçümlerinin yapıldığını kaydeden Büyüktaş, resepsiyon bölümünde ise sosyal mesafenin korunduğunu ve tek kullanımlık kalemlerinin kullanılacağını dile getirdi.

YEMEKHANE VE HAVUZLARDA SIKI TEDBİRLER

Otellerde en çok yoğunluğun olduğu alanlardan yemekhane ve havuz bölümlerinde özellikle geniş çaplı önlemler alındığını belirten Tacim Büyüktaş, yemekhane bölümünde açık büfe sisteminin değiştiğini ve müşterilerin artık ürünleri dokunmadan seçeceğini söyledi. Seçilen ürünün müşteriye otel çalışanları tarafından verileceğini vurgulayan Büyüktaş, "Müşterimiz yiyeceği yemeği listeden seçecek ve kendisine servisi hazırlanacak. Bunun dışında masalarımızın arasında en az 150 santimetre mesafe olacak. Masalarda çaprazlama sistemle iki kişi oturacak bu sayede orada da karşılıklı mesafe korunmuş olacak. Havuz bölümünde de sıkı tedbirler uygulanacak. Özellikle şezlong mesafelerine dikkat edilecek. Sauna, hamam gibi hizmetlerde randevu sistemine geçildi. Havlular dahil tüm ürünler tek kullanımlık olacak. Havuzumun suyu gün içinde 2-4 kez değiştirilecek ve numuneler alınıp test edilecek. Kısacası sürekli kontrol altında tutulacak. Gereken tüm hazırlıklar tamam. Misafirlerimiz gönül rahatlığıyla otelde konaklayabilecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA