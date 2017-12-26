Adana'da Otele Fetö Operasyonu

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, örgüt üyelerinin toplantılar düzenledikleri belirlenen bir otele gerçekleştirilen operasyonda otel sahibi ve müdürünün de aralarında olduğu 4 şüpheli gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütü üyelerinin merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir otelde toplantılar düzenledikleri belirlendi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda otel sahibi O.K, otel müdürü K.E. ve eşi Z.E. ile resepsiyonist A.K. gözaltına alındı.



Yapılan çalışmada şüpheli K.E'nin müdür olarak çalışmaya başladıktan sonra otelde örgütsel toplantılar düzenlediği ve örgüt adına faaliyette bulunan şahıslara ve yurtlara erzak yardımında bulunulduğu, firma sahiplerinden gazete aboneliği, öğrenci bursu, kurban bağışı adı altında para toplayarak örgüte finansal destek sağladığı iddia edildi.



Şüpheli K.E'nin terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısına uyarak Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi Z.E'nin de sosyal medya üzerinden örgüt elebaşı hakkında paylaşımlarda bulunduğu ve sohbet toplantılarına katıldığı tespit edildi.



Adil Öksüz de otelde toplantı yapmış



Soruşturma kapsamında, terör örgütünün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz'ün de beraberindeki kişilerle bu otelde 2016 yılının mart ayı içerisinde konakladığı tespit edildi.



Konakladığı süre boyunca 2 otel personelinin servis yaptığı Öksüz'ün burada örgüt toplantısı düzenlediği belirlendi.



Soruşturmayı derinleştiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığının toplantıya katılanlar, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimiyle ilgili herhangi bir konuşmanın geçip geçmediği yönünde araştırma yaptığı da öğrenildi.