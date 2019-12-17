Adana'da OSB'de başarılı sanayiciler ödüllendirildi

17.12.2019 13:38 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:38

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü tarafından ihracat, istihdam, istikrarlı büyüme, Ar-Ge ve eğitim gibi çeşitli konularda başarılı çalışmalar yapan sanayiciler ödüllendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş, müdürlükte düzenlenen törende, Türkiye'nin 6. büyük OSB'si olan bölgenin ortaya koyduğu kalite, finans, insan kaynakları, çevre ve enerji politikaları ile Türk sanayisinde öne çıktığını belirtti.

Demirtaş, "Enerjisini Adana için harcayan, Adana için üreten, istihdam sağlayan tüm firmalara teşekkür ederim. Ayrıca dereceye giren kişi ve kurumlarını da yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

OSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de her koşulda tüm zorluklara rağmen üretime ve yatırımlarına devam ederek ülke ekonomisine katkı sunan sanayicilerimize plaket vermek için bir arada olduklarını belirtti.

Bölgede 368 firma ve 446 işletmede istihdam edilen 35 bin 50 kişinin Adana'daki kayıtlı istihdamın yüzde15'ini oluşturduğunu ifade eden Sütçü, "OSB'miz arsa tahsisi açısından yüzde 100, faaliyete başlama açısından ise yüzde 85'in üzerinde doluluğu olan bir bölgedir." ifadesini kullandı.

Sütcü, 2 milyar dolarlık kent ihracatının yaklaşık yüzde 60'ını OSB bünyesindeki sanayicilerin gerçekleştirdiğine dikkat çekti.

Konuşmaların ardından ödüle değer bulunan firma temsilcilerine ödülleri verildi.

Kaynak: AA