Adana'da ormanlık arazide Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
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Adana'da ormanlık arazide Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Adana'da ormanlık arazide Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven - Haberler | Güncel

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ormanlık arazide Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde ormanlık arazide Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Haylazlı Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide bir kişinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Ekipler, ormanlık alanda yaptıkları aramada, 171 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Jandarma, O.P'yi gözaltına aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmihan Özgüven

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