Adana'da ormanlık alanda dedektörle define arayan 2 kişi yakalandı
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Adana'da ormanlık alanda dedektörle define arayan 2 kişi yakalandı

Adana'da ormanlık alanda dedektörle define arayan 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda dedektörle define arayan 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde ormanlık alanda dedektörle define arayan 2 kişi gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahamzalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda park halinde bulanan bir otomobilin şüphe çekmesi üzerine bölgede araştırma yaptı.

Ormanda define aradıkları değerlendirilen Ü.K. ve A.E. gözaltına alınırken, üzerlerinde ele geçirilen 3 detektör, 2 çapa ve 50 pile el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ozan Efeoğlu

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