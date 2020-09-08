Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
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Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Adana'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
08.09.2020 19:31 | Son Güncelleme: 08.09.2020 19:50

Adana'nın Pozantı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi yakınındaki çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı.

Yangına, Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Söndürme çalışmalarına bir helikopterle de havadan destek verildi.

Vatandaşlar, ellerine aldıkları ağaç dalları ve küreklerle söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangın, karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

Kaynak: AA

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