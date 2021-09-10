Adana'da ormanda kaybolan minik Günap bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde sabah saatlerinde ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki çocuk, köylüler, jandarma ve arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu bulunarak ailesine teslim edildi.

Saimbeyli ilçesi Çeralan Mahallesi'nde yaşayan İsmail Öden'in jandarmaya 2,5 yaşındaki oğlu Günap Öden'in bugün sabah saat 10.00 sularında ormanda kaybolduğunu bildirmesi üzerine Saimbeyli halkı ve kolluk kuvvetleri minik Günap için seferber oldu. Saimbeyli Kaymakamı Fatih Kesitoğlu, gün boyu sürdürülen arama faaliyetinin sonuç verdiğini ifade ederek, minik Günap'ın akşam saatlerinde sağlıklı bir şekilde ormanlık alanda bulunduğunu açıkladı.

Saimbeyli Kaymakamlığından yapılan açıklamada da, "Ormanlık alanda kaybolan minik Günap Öden için İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Özel Harekat ve Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri ile mahalleli vatandaşlarımızın yoğun arama kurtarma çalışmalarıyla kaybolan Günap Öden akşam saatlerinde sağlıklı bir şekilde bulunmuştur. Arama kurtarma çalışmalarına katılarak üstün bir çaba gösteren İlçe Jandarma Komutanlığı, Polis Özel Harekat, Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personelleri ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Öden ailemize ve ilçemize geçmiş olsun" denildi. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri