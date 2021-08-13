Adana'da orman yangınında evleri zarar görenlere güneş paneli dağıtıldı
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Adana'da orman yangınında evleri zarar görenlere güneş paneli dağıtıldı

Adana'da orman yangınında evleri zarar görenlere güneş paneli dağıtıldı
Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınında evleri ve konutlarına gelen elektrik şebekesi hasar gören vatandaşlara elektrik üreten taşınabilir güneş paneli dağıtıldı.

Adana'nın Kozan ve Aladağ ilçelerinde çıkan orman yangınında evleri ve konutlarına gelen elektrik şebekesi hasar gören vatandaşlara elektrik üreten taşınabilir güneş paneli dağıtıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Zeydan Karalar'ın talimat verdiği Kırsal Kalkınma ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Kozan ve Aladağ'da çıkan orman yangınında evleri ve evlerine gelen elektrik şebekesi zarar görenlerin elektrik ihtiyacını karşılamak için çalışma başlattı.

Başkanlık, aydınlatmanın dışında buzdolabı, televizyon, telefon şarjı ve küçük ev aletlerinin çalışmasına olanak sağlayan elektrik üreten güneş paneli sistemi temin ederek vatandaşlara dağıttı.

Derman ekiplerince ilk bölümü dağıtılan güneş panelini alan vatandaşlar, Başkan Karalar'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt

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