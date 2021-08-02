Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
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Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor

Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor.

Adana'da anız yakılmasıyla başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alınmaya çalışıyor. Polis ekipleri Bozcalar Mahallesi'ni tahliye ederken, yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürüyor.

Çukurova ilçesine bağlı Küçükçınar Mahallesi'nde başlayan yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve söndürme helikopteri sevk edildi. Ekipler söndürme çalışmalarını sürdürürken, alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alevlerin ulaştığı Bozcalar Mahallesi'nde polis ekipleri vatandaşları yerleşim yerlerini boşaltmaları konusunda uyardı. Uyarının ardından vatandaşlar evlerini terk etti. Yangına havadan ve karadan aralıksız müdahale sürerken, İhlas Haber Ajansı yangının devam ettiği noktada ekiplerin alevler karşı mücadelesini saniye saniye görüntüledi. - ADANA

Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor
Adana'da orman yangınına müdahale sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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