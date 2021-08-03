ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK
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ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'nın Küçükçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ADANA'nın Küçükçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangına, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK
ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK
ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK
ADANA'DA ORMAN YANGINI / EK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Haber Yorumları
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