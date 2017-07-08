Adana'da Orman Yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor.

Adana'da Orman Yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına, 3 helikopter ve bir uçakla müdahale ediliyor.

Kaynak: Dunya.com