Adana'da orman yangını

07.08.2019 15:55

Adana'nın Pozantı ilçesinde orman yangını çıktı. Alınan bilgiye göre, ormanlık alandan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgeye hareket etti. İtfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmada 4 helikopter, 15 arazöz, 2 dozer ve 1 ilk müdahale aracı yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Umutcan İşledici/İHA)

Kaynak: İHA