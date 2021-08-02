Adana'da orman yangını (2)
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Adana'da orman yangını (2)

Adana'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Can Çelik - Haberler | Güncel

MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDIAdana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor.

MAHALLE TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI

Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Küçükçınar Mahallesi'nde çıkan yangına helikopterlerle havadan arazözlerle karadan müdahale devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği Küçükçınar Mahallesi ise kırsal kesimindeki evler tedbir amaçlı boşaltıldı. AFAD, UMKE ve Jandarma ekipleri de bölgedeki söndürme çalışmalarına destek verdi.

Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ ADANA,


Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)
Adana'da orman yangını (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Can Çelik

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