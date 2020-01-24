Adana'da orman yangını - 2

24.01.2020 02:45 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:45

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı alanda çıkan orman yangını ekiplerin yaklaşık 6 saat süren çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde önlemler alındığı belirtildi.

İlçeye bağlı Çorlu Mahallesindeki dağlık alanda dün akşam saat 18.00 sıralarında yüksek gerilim hattından kaynaklı orman yangını çıktı. Köy Muhtarı Ali Karabacak'ın durumu Orman İşletme Şefliği'ne bildirmesi üzere bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve orman işçileri sevk edildi. Yangın, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin de destek vermesi sonucu yaklaşık 6 saatte kontrol altına alındı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için rüzgarın esiş yönünde arazöz ve iş makineleriyle önlemler alındığı bildirildi. Yangının yüzde 90 oranında kontrol altına alındığını belirten muhtar Karabacak, tehlikenin devam ettiğini, köylerinin akciğeri olan ormanın kül olduğunu söyledi.

Kaynak: DHA

Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, henüz tam olarak ne kadar alanın yangın sonucu zarar gördüğü sabah saatlerinde belirlenecek.