Adana'da orman yangını (2)
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
KONTROL ALTINA ALINDIAdana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'nde saat 06.45'te çıkan orman yangınına 1 helikopter, 6 arazöz ve 53 orman işçisi müdahale etti.
ADANA (DHA) - KONTROL ALTINA ALINDI
Adana'nın Feke ilçesi Konakkuran Mahallesi'nde saat 06.45'te çıkan orman yangınına 1 helikopter, 6 arazöz ve 53 orman işçisi müdahale etti. Yangın, 6,5 saatlik mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmalarına başladı.
Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri
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