Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi ile İmamoğlu ilçesine bağlı Musulu Mahallesi sınırında ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı.

Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Tepecikören Mahallesi ile İmamoğlu ilçesine bağlı Musulu Mahallesi sınırında ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde yangın çıktı. Orman yangınına, Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri 1 dozer, 1 greyder, 7 arazöz, 3 su tankı ve 43 orman yangın işçisiyle müdahale ettiler.

Orman yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin ani müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sonrası 1 dekar ormanlık alan küle döndü. Bölgede soğutma çalışmalarının tamamlandığı kaydedildi.

(Emre Bozdemir/ İHA)

Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını
Adana'da orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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