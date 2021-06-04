ADANA'DA ORMAN YANGINI
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ADANA'DA ORMAN YANGINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Adana'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin kısmen kontrol altına aldığı yangında 10 dönümlük alan zarar gördü.

İlçeye bağlı Kılbaş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana ve Osmaniye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Havadan 3 helikopter, karadan da çok sayıda arazöz ve personelin müdahale ettiği yangın kısmen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaların devam ettiği bölgede yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

ADANA'DA ORMAN YANGINI
ADANA'DA ORMAN YANGINI
ADANA'DA ORMAN YANGINI
ADANA'DA ORMAN YANGINI
ADANA'DA ORMAN YANGINI
ADANA'DA ORMAN YANGINI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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