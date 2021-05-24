Son dakika! Adana'da orman yangını

Son dakika gündem haberi: ADANA'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

ADANA'nın Sarıçam ilçesindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

İlçeye bağlı Kaşobası Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı