Adana'da orman yangını Adana'da orman yangını Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde çıkan orman yangınında bir dekar kızılçam kül oldu.

Adana'da orman yangını

ADANA - Adana'nın Kozan İlçesine bağlı Turgutlu Mahallesi'nde çıkan orman yangınında bir dekar kızılçam kül oldu.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Turgutlu Mahallesi'nde kızılçam ormanlık alanda sebebi bilinmeyen bir şekilde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Yangını Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası bir dekar kızılçam ağaçlık alan kül oldu.

Öte yandan aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yine iki defa üst üste orman yangını çıkmıştı.

Yangın ile alakalı soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kaynak: İHA