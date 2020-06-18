Adana'da orman yangını
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Adana'da orman yangını

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir dekar alan kül oldu.

Adana'da orman yangını
18.06.2020 21:58 | Son Güncelleme: 18.06.2020 22:28

Adana'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir dekar alan kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Mahallesi'nde ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangına Kozan Orman İşletme Müdürlüğüne ait 6 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale etti. Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın sonrası bir dekar kızılçam ağaçlık alan kül oldu.

Öte yandan aynı bölgede geçtiğimiz haftalarda da yine iki defa üst üste orman yangını çıkmıştı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA

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