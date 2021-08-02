Adana'da orman yangını (1)
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Adana'da orman yangını (1)

Adana'da orman yangını (1)
Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül - Haberler | Güncel

ADANA'nın Küçükçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkarken, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

ADANA'nın Küçükçınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıkarken, alevlere karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Çukurova ile Karaisalı ilçeleri sınırındaki Küçükçınar Mahallesi'nde, saat 15.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince karadan ve havadan müdahale ediliyor.


Adana'da orman yangını (1)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güven Özgül

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