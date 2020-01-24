Adana'da orman yangını (1)

24.01.2020 02:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 02:28

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde iki farklı noktada orman yangını çıktı.

İlçeye bağlı Hacılı va Karahasanlı köylerinin yakınlarındaki ormanlık alanda akşam saatlerinde iki farklı noktada yangın çıktı. Orman İşletme Şefliği ve itfaye ekipleri iş makineleri ve tankerle yangına müdahale ediyor. Rüzgarlı hava nedeniyle alevlere müdahale etmekte güçlük yaşandığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alevlerden görüntüler

Haber: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

Kaynak: DHA