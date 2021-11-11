Adana'da orman yangını (1) - Haberler
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Adana'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Haberler | Güncel
Adana'da orman yangını (1)

ADANA'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

ADANA'nın Feke ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere müdahale ediyor.

İlçeye bağlı Konakkuran Mahallesi'nde gece saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme ekibi sevk edildi. Sabah saatlerinde ise helikopterle havadan müdahale başladı. Yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Adana'da orman yangını (1)

Adana'da orman yangını (1)

Adana'da orman yangını (1)

Demirören Haber Ajansı / Ali Gökdal - Son Dakika Haberleri
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