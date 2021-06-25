Adana'da organize suç örgütüne operasyon
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Adana'da organize suç örgütüne operasyon

İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da organize suç örgütüne operasyon Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da organize suç örgütüne operasyon

ADANA - Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Özel Harekat polislerinin de katıldığı operasyonun düğmesine şafak vakti basıldı.

Polis ekipleri söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlarla girerek güvenlik önlemi aldı. Daha zırhlı araçlardan inen özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan güvenlik önlemlerinin ardından özel harekat polisleri şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. İçeri giren özel harekat polisleri şüpheli şahıslara kelepçe takarak etkisiz hale getirdi.

Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon
Adana'da organize suç örgütüne operasyon

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Süleyman Cenk İdaye

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