Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon Özel harekat timleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Adana'da organize suç örgütüne helikopter ve drone destekli operasyon Özel harekat timleri çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar düzenlendi ADANA - Adana'da şafak vakti organize suç örgütüne düzenlenen operasyonla çok sayıda kişi evlerinde yakalanarak gözaltına alındı. Suç örgütüne düzenlenen operasyona polis helikopteri destek verirken drone'da havadan görüntüledi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütüne yönelik operasyonla düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin de desteği ile şafak vakti operasyon başlatıldı. Söz konusu şüphelilerin evlerinin bulunduğu sokaklara önce zırhlı araçlar girerek güvenlik önlemi aldı. Ardından özel harekat timleri uzun namlulu silahlarla çevrede yoğun güvenlik önlemi aldı. Özel Harekat timleri, şahısların evlerine koçbaşıyla kapıları kırarak girdi. Operasyonda yakalanan zanlılar adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Öte yandan, operasyona polis helikopteri havadan destek verirken drone ise havadan görüntülendi. Kaynak: İHA