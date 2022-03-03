Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

Adana'da, aynı aileden bir kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı trafik kazasına karışan tutuklu sürücü hakkında, "bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Yüreğir ilçesinde 10 Ocak'ta meydana gelen trafik kazasında G.G'nin ölmesi, eşi N.G. ve kızı D.G'nin de yaralanmasıyla ilgili tutuklanan sürücü M.E. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü M.E'nin kullandığı otomobille, G.G. idaresindeki araca çarptığı belirtildi.

Kazada G.G'nin hayatını kaybettiği, eşi N.G. ve kızı D.G'nin de yaralandığı anlatılan iddianamede, M.E'nin otomobiliyle seyir halindeyken birden fazla kurar ihlali yaptığı ve olay sırasında 2,18 promil alkollü olduğunun tespit edildiği bilgisine yer verildi.

Trafik bilirkişi raporuna göre kazada ölen G.G'nin kusursuz olduğu, sürücü M.E'nin ise 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda belirtilen kuralları ihlali nedeniyle kazanın meydana gelişinde asli kusurlu olduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, M.E. için "Bilinçli taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Tutuklu sanık M.E. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.