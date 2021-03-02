Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa hapis cezası
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Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa hapis cezası

02.03.2021 14:25 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:25
Adana'da ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı öne sürülen sanığa hapis cezası

Adana'da, ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan sanığa "nitelikli yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Adana'da, ölümle tehdit ettiği eşinin parasını zorla aldığı iddiasıyla tutuklanan sanığa "nitelikli yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verildi.

Adana 12.Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık G.T, eşi müşteki S.T. ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı olay günü sanığın uyuşturucu satın alıp kullanmak için eşi S.T'den para istediği, direnmesi üzerine karısını öldürmekle tehdit edip elindeki parayı zorla aldığını belirterek, üzerine atılı "nitelikli yağma" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Mütalaaya karşı söz verilen müşteki S.T, "Huzurda bulunan sanık benim eşim olur. Olay günü akşam saatlerinde benden para istedi. Bende bu talebini kabul etmedim. Eşim para vermem için çok ısrarcı oldu. Sonrasında bende polis merkezine giderek şikayetçi olmuştum. Olay nedeniyle şu an şikayetçi değilim. Buna ilişkin yazılı dilekçemi mahkemenize sundum." ifadesini kullandı.

Sanık G.T. de savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben eşimi öldürmekle tehdit etmedim. Olay günü sadece normal bir şekilde para istemiştim. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık G.T'yi suç eşyası malın değerinin az olması ve kovuşturma başlamadan önce bizzat pişmanlık göstererek mağdurun uğradığı zararı tazmin etmesi gerekçesiyle "nitelikli yağma" suçundan 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, ayrıca sanığın tutuklulu kaldığı süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkerim S. B. Topaloğlu

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