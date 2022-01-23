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Adana'da ölü vaşak bulundu

Adana'da ölü vaşak bulundu
AA / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak ölmüş halde bulundu.

TUFANBEYLİ, ADANA (AA) - Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan bir vaşak ölmüş halde bulundu.

Kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu ilçeye bağlı Evci köyünde yaşayan Köksal Kuş, yol kenarında ölü bir hayvan gördü.

Hayvanın vaşak olduğunu fark eden Kuş, durumu yetkililere bildirdi.

Nesli tükenme tehlikesindeki hayvanın, ağır kış şartları ve açlık nedeniyle öldüğü tahmin ediliyor.

AA / Fatih Azgın - Son Dakika Haberleri

Tufanbeyli, Adana, kar, Güncel, Haber

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