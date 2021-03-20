Adana'da olta iğneleri saplanmış halde kıyıya vuran caretta caretta kurtarıldı

Adana'nın Karataş ilçesinde kıyıya vuran caretta caretta, üzerine saplanan olta iğnelerinden kurtarılıp denize bırakıldı.

Sahilde caretta caretta olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığına bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetleri Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine sahile giden ekipler, caretta carettaya iki olta iğnesi saplandığını belirledi.

Görüntülü aramayla veteriner hekimlerden destek alarak iğneleri çıkaran ekipler, caretta carettayı denize bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eren Bozkurt