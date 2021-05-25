Adana'da öldürülen iki kadından birinin cenazesi toprağa verildi
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Adana'da öldürülen iki kadından birinin cenazesi toprağa verildi

Adana'da öldürülen iki kadından birinin cenazesi toprağa verildi
Anadolu Ajansı / Fatih Azgın - Haberler | Güncel

Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğçe Duman'ın cenazesi Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde tabancayla vurularak öldürülen Tuğçe Duman'ın cenazesi Saimbeyli ilçesinde toprağa verildi.

???????Eskikabasakal Mahallesi Müftü Mustafa Sokak kanal mevkisinde dün tabancayla vurularak öldürülen 3 çocuk annesi Tuğçe Duman (27) ve dayısının imam nikahlı eşi Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Öldürülen kadınların cenazeleri yakınları tarafından morgdan teslim alındı.

Duman'ın cenazesi Saimbeyli ilçesine bağlı kırsaldaki Çeralan Mahallesi'nde mezarlıkta kılınan namazın ardından defnedildi. Cenazede Duman'ın yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Sadece aile yakınlarının katıldığı ve yeni tip koronaviraüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulandığı cenazede jandarma ekipleri de güvenlik önlemi aldı.

Melek Elşemo'nun cenazesinin de Kayseri'de toprağa verileceği öğrenildi.

Kozan ilçesinde dün sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye giden ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, buraya yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Azgın

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