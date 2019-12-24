Adana'da okullar yarın da tatil
Haberler » Güncel » Adana'da okullar yarın da tatil - Haber

Adana'da okullar yarın da tatil

Adana'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.

24.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:44
Adana'da okullar yarın da tatil

'da okullar şiddetli yağmur nedeniyle yarın da tatil edildi.


Adana Valisi , yaptığı açıklamada, Meteoroloji tarafından il genelinde 23 Aralık 2019'dan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışların etkisinin devam edeceği bildirildiğinden merkez ilçeler Seyhan, Çukurova, Yüreğir ve 'da 25 Aralık 2019 Çarşamba günü eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğini bildirdi. Vali Demirtaş, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personellerin aynı tarihlerde izinli sayılacaklarını kaydetti. - ADANA

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler